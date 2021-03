ALTOBELLO (Bisceglie): “Blackout di 25 minuti, mi assumo totalmente la responsabilità. Non meritavamo un passivo così pesante”

Gravi errori difensivi del Bisceglie contro il Catania. Il difensore Enrico Altobello si rammarica nel post-gara per la netta sconfitta subita:

“Siamo partiti benissimo, nel primo tempo credo meritatissimo qualcosina in più del pareggio. Poi c’è stato un blackout di 25 minuti e mi assumo totalmente le responsabilità. Vanno rivolte le scuse prima di tutto alle persone che ci seguono. Mi dispiace soprattutto per la società, per i compagni, per il lavoro che facciamo in settimana nell’ottica di raggiungere gli obiettivi prefissati. Purtroppo sono degli inconvenienti che capitano nel calcio. Non penso che il Bisceglie meritasse un passivo così ampio, così come non merita l’attuale posizione di classifica ma abbiamo il dovere di provare fino all’ultima giornata a centrare la salvezza, io in prima persona. Sono fiducioso, dobbiamo fare punti ma partite come oggi non devono ricapitare, dando ancora di più di quello che diamo”.

