GIRON (Bisceglie): “Abbiamo giocato due partite diverse contro il Catania…”

Il laterale sinistro del Bisceglie Maxime Giron incredulo dopo lo 0-3 finale maturato contro il Catania:

“Abbiamo fatto un buon primo tempo, arrivando tante volte in porta ma non siamo riusciti a concretizzare. Secondo me abbiamo giocato due partite diverse oggi, nella prima e nella seconda frazione. Non so cos’è mancato. Dopo l’intervallo abbiamo preso due gol nello spazio di due minuti, poi la squadra ha perso un pò le misure, ci siamo allungati ed è stata un’altra gara”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***