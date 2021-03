CASO LO MONACO: il Tribunale dà torto al Catania

Lunedì 15 febbraio era stata fissata l’udienza presso il Tribunale civile di Catania, in cui il Calcio Catania ha citato a comparire Pietro Lo Monaco per ipotesi di mala gestio e responsabilità nei confronti del club in relazione al periodo 2016-2019. Ebbene lo stesso Tribunale si è espresso nelle ultime ore emettendo la sentenza che dà ragione all’ex dirigente rossazzurro, condannando il Catania ad una multa di 17mila euro. La Sigi aveva richiesto un sequestro conservativo di beni per poco meno di 4 milioni e mezzo di euro nei confronti di Lo Monaco, mentre è regolarmente definito l’accordo transattivo con l’avv. Reitano. Vedremo se lo stesso ex A.D. rossazzurro confermerà quanto preannunciato nei giorni scorsi, chiedendo un maxi risarcimento danni al Catania.

