CATANIA: rendimento da undicesimo posto nel girone di ritorno

Altri punti persi dal Catania. La gara disputata con il Teramo ha dimostrato che Bisceglie è stata solo un’illusione per una squadra che non attraversa un momento felice. I numeri fin qui evidenziati dal girone di ritorno indicano un rendimento da undicesimo posto per i rossazzurri con un bottino di 13 punti, frutto di 11 reti all’attivo, altrettanti al passivo, tre vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Teramo (14), Bari (14), Foggia (15), Viterbese (15), Palermo (15), Monopoli (16), Catanzaro (19), Juve Stabia (20), Ternana (20) e Avellino (26) hanno raccolto un punteggio maggiore degli etnei in questa seconda parte del campionato.

