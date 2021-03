CATANIA SOCIAL – Izco: “Stefania, hai amato questi colori come nessun altro. Per sempre The Voice”

Pensiero espresso da Mariano Izco, via social, all’indirizzo di Stefania Sberna dopo la tragica notizia della sua scomparsa:

“Mi piaceva da impazzire sentirti urlare le formazioni, e poi che brividi quando arrivavi al mio nome… è stata per anni l’ultima carica prima di scendere in campo.

Hai amato questi colori come nessun altro, con la tua voce hai infiammato lo stadio, la tifoseria e la squadra, con la tua passione hai contagiato i cuori delle persone.

Resterai per sempre la nostra The Voice ❤️💙

“Per il Catania!

Con il numero ♾, Stefania Sberna”

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***