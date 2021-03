SERIE C – D’Agostino (Pres. Avellino): “‘Massimino’ sempre penalizzante, Catania bravo a sfruttare le poche occasioni…”

Il presidente dell’Avellino Angelo D’Agostino torna amaramente sulla sconfitta di Catania, ai microfoni di Prima Tivvù:

“Una sconfitta ci può stare dopo un periodo positivo. I ragazzi hanno disputato un ottimo secondo tempo dopo una prima frazione un pò così. Il risultato ci ha penalizzato, non è che loro abbiano fatto chissà cosa. Neanche un tiro in porta. Purtroppo il risultato è stato negativo, faccio comunque i complimenti alla squadra che ha giocato bene. Ci sono stati degli episodi che ti lasciano l’amaro in bocca, vedi il fuorigioco di Santaniello che non c’era. Queste sono sempre partite difficili. Il ‘Massimino’ ci ha sempre penalizzato, non abbiamo mai avuto fortuna lì però sono fondamentalmente contento della partita disputata. Abbiamo fatto diversi tiri in porta ma non siamo riusciti a concretizzare. Bravi loro che hanno avuto e sfruttato le poche occasioni create. La squadra ha giocato con il piglio giusto, su un campo pesante dove c’era tanta pioggia. Il calcio però è anche questo”.

