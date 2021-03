D’ANGELO (Avellino): “La sconfitta di Catania fa veramente male, soprattutto a me…”

Il centrocampista dell’Avellino Sonny D’Angelo ha un motivo in più per non digerire la sconfitta riportata domenica contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino”, essendo palermitano. Il suo gol su rigore non è bastato affinchè i biancoverdi portassero a casa un risultato positivo:

“Fa male, fa veramente male soprattutto a me.. non era una partita come tutte le altre! Ma non possiamo cancellare tutto il bene che stiamo facendo, una città che stiamo rendendo orgogliosa!! Ripartiamo, subito, da domenica con la consapevolezza di essere una famiglia unita e di avere un obbiettivo in comune! Forza lupi SEMPRE”, le parole del giocatore sui social.

