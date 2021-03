ESONERO RAFFAELE: sondaggio chiuso, il 65% favorevole ma non convince del tutto Baldini

Fine della corsa. Giuseppe Raffaele non è più l’allenatore del Catania. Al suo posto, l’ex Trapani Francesco Baldini. Così ha deciso la società, puntando sull’entusiasmo e la voglia di emergere di Baldini, che sa di giocarsi tanto in questo rush finale. A proposito della scelta societaria di cambiare la guida tecnica, abbiamo chiesto ai tifosi se fossero favorevoli. L’esito del sondaggio evidenzia incertezza nel popolo rossazzurro, ma la maggioranza ritiene corretto provare a scuotare la squadra esonerando Raffaele.

Il 26% dei votanti non ha alcuna esitazione nel dire “sì all’esonero del tecnico”, poi c’è un buon 39% che si esprime favorevolmente ma, al tempo stesso, non appare convinto della scelta di rimpiazzarlo con Baldini. Il 24% invece non avrebbe sollevato Raffaele dall’incarico, mentre il 12% sarebbe stato disposto a confermare momentaneamente l’allenatore, temporeggiando ancora. In sintesi, il 65% complessivo degli utenti è d’accordo con l’esonero, il 35% contrario.

