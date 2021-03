IL CAMPIONATO NON E’ FINITO: in alto i colori rossazzurri con dignità e senso di responsabilità

Il tracollo del Catania in queste ultime 8 partite non solo ha portato all’esonero del tecnico Giuseppe Raffaele ma anche compromesso il cammino degli etnei nei Playoff. Se prima del match con la Ternana i rossazzurri sognavano di poter agganciare addirittura il secondo posto, dopo la trasferta sul campo della Turris si sono ritrovati in 7a posizione a soli 9 lunghezze dall’undicesimo posto.

Il ritmo da piena zona playout (con 6 punti conquistati in otto giornate) ha acceso tanti campanelli d’allarme su una compagine che, pur non essendo tra le corazzate del torneo, aveva dimostrato nei turni precedenti, con la grinta, la voglia e la determinazione di sopperire a determinate lacune e carenze strutturali. Adesso però, a 7 giornate dalla fine e con ancora 21 punti a disposizione, non bisogna più staccare la spina. Mister Raffaele ha pagato per tutti, d’ora in avanti zero alibi e si giochi rappresentando con dignità e senso di responsabilità la maglia indossata. Fino alla fine. In attesa di tempi migliori, c’è un campionato da portare a termine con prestazioni degne dei colori rossazzurri, ritrovando lo spirito giusto.

