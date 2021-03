EX ROSSAZZURRI – Anastasi: “Catania in linea con le aspettative. Quel rimpianto dopo Cosenza…”

L’ex attaccante rossazzurro Valerio Anastasi si sofferma brevemente anche sul Catania, nel corso di un’intervista concessa a La Gazzetta del Sud:

“Il Catania è in linea con le aspettative stagionali legate a ciò che è accaduto anche a livello societario, si è saputo riscattare dopo il derby e può puntare al quarto posto. Rimpianti? Ricordo un episodio spartiacque, Cosenza-Catania (era il 3 dicembre 2016). Stavo andando bene dopo aver faticato molto a tornare in forma per un grave infortunio. Lo Monaco mi portò a Catania anche se non stavo in piedi, ero riuscito a ritagliarmi uno spazio ma al ‘Marulla’ mi spaccai una costola. Avrei potuto fare più gol, ma pazienza”.

