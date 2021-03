VERSO CATANIA – TERAMO: quando Arrigoni e Costa Ferreira potevano essere rossazzurri

Almeno due calciatori attualmente in forza al Teramo potevano indossare la maglia del Catania in passato. E’ il caso di Andrea Arrigoni e Pedro Costa Ferreira. Il primo piaceva dopo l’esperienza a Lecce conclusa qualche anno fa. Il Catania di mister Andrea Camplone seguiva diversi profili per il reparto di centrocampo, soprattutto in un momento in cui si valutava l’ipotesi di una cessione di Francesco Lodi (poi concretizzatasi nella finestra invernale del calciomercato). Arrigoni rappresentava un nome gradito, ma la trattativa non andò in porto. Il giocatore sottoscrisse un contratto triennale con il Teramo – attualmente in scadenza – accettando la proposta dell’allora tecnico biancorosso Bruno Tedino.

Costa Ferreira, invece, piaceva da matti all’ex dirigente etneo Pietro Lo Monaco, che ben conosceva il portoghese per averlo ingaggiato ai tempi del Messina. Negli anni il Catania ha continuato a seguirlo, ma non si verificarono mai le condizioni per accelerare la trattativa. Il giocatore preferì altre strade, in particolare la B con la Virtus Entella, prima di ripartire da Lecce e Trapani.Oggi è un elemento prezioso nello scacchiere tattico teramano.

