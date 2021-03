MARZO ROSSAZZURRO: si parte con il derby al “Massimino”, chiusura a Cava de’ Tirreni

Marzo vero e proprio crocevia della stagione. Questo mese potrà essere decisivo per il futuro dei rossazzurri, che dovranno scendere in campo sei volte (tre in casa) in 25 giorni. A partire da Mercoledì 3 quando, allo stadio “Angelo Massimino”, si svolgerà l’attesissimo derby contro il Palermo per poi arrivare alla trasferta di Bisceglie in programma Domenica 7. Successivamente ci saranno 6 giorni per preparare nel migliore dei modi la difficile sfida casalinga al Teramo (fissata per Sabato 13). Mercoledì 17, secondo turno infrasettimanale del mese, con il Catania impegnato sul campo della Turris. Il 21 Marzo gli etnei accoglieranno, sempre tra le mura amiche, l’Avellino mentre Sabato 27 sfideranno fuori casa la Cavese.

03.03. 20:30 Catania – Palermo

07.03. 15:00 Bisceglie – Catania

13.03. 12:30 Catania – Teramo

17.03. 15:00 Turris – Catania

21.03. 12:30 Catania – Avellino

27.03. 15:00 Cavese – Catania

