VERSO CATANIA – PALERMO: Raffaele non terrà la conferenza pre-gara

Non ci sarà spazio per la consueta conferenza pre-partita di mister Giuseppe Raffaele. Dopo il match pareggiato a Vibo Valentia con il risultato di 1-1, l’allenatore del Catania non parlerà alla vigilia del derby. Raffaele, comunque, si è già espresso nel post-gara dello stadio “Luigi Razza” sul confronto di mercoledì sera, ritenendolo “fondamentale per noi, società e città” e aggiungendo che: “Dovremo essere lucidi e dare il 200% per vincere, offrendo una prestazione convincente. I rosanero hanno le loro problematiche, noi pensiamo alle nostre. Il Palermo ha una rosa di 24 giocatori all’altezza. Mi dispiace per l’esonero di Boscaglia, ma preferisco concentrarmi sul Catania. Il derby è fondamentale. Proprio in questo periodo in cui non riusciamo a vincere, arriva il momento giusto per darci ancora più spinta. Sappiamo quanto ci tenga la città e abbiamo bisogno di tornare alla vittoria”.

