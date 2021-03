RAFFAELE: “Vittoria importantissima e risposta fondamentale. Delusione derby è rimasta, avanti decisi adesso”

Mister Giuseppe Raffaele al termine della partita vinta contro il Bisceglie allo stadio “Gustavo Ventura”:

“E’ stata importantissima questa vittoria che ci consente di superare l’ultimo periodo. Dal rigore sbagliato contro il Bari, sembrava essersi presentata una sorta di maledizione. Credo che il primo tempo sia stato combattuto contro un Bisceglie che aveva anche fatto dei risultati ed accresciuto la propria autostima. Nella ripresa la squadra si è finalmente sciolta e liberata, dando una risposta fondamentale. A tutte le formazioni capita un periodo no, anche per via di episodi che ti vanno contro. A noi è successo in questo momento, dovevamo tranquillizzarci dopo il ko nel derby che brucia tantissimo e sfruttare nel migliore dei modi gli episodi. Ripartiamo da qui. Il quinto posto in classifica ci consente di guardare al finale di campionato con la prospettiva di realizzare il progetto iniziale. Questa era la settima partita in 21 giorni. Abbiamo pensato bene di cercare di essere più concreti e di mettere maggiori forze fresche e giocatori con caratteristiche diverse. A mio avviso, in questo tour de force, sono mancati 2-3 punti che avremmo meritato. Mi riferisco alla partita col Bari ma anche al derby. Il Palermo si era proposto bene nei primi 15-20′ ma non ha mai cercato la vittoria, a parte l’episodio dell’eurogol di Santana. Abbiamo superato con la vittoria di Bisceglie un tour de force veramente impegnativo. Cerchiamo di guardare positivamente alla conclusione del campionato”.

“Tornando a Bisceglie-Catania, abbiamo cercato di ottimizzare le enegie. Nella ripresa siamo andati alla ricerca della vittoria e, siglando il 2-0, la gara si è messa in discesa. Ad eccezione dell’ultimo periodo, il percorso del Catania in campionato è stato molto continuo. Era importantissimo tornare alla vittoria. Riprendiamo il cammino con la volontà di proseguire in manier decisa e convinta. Inutile nascondersi, la delusione per il derby è rimasta ma si è cercato di approcciare con attenzione e concentrazione, badando al concreto a Bisceglie. Maldonado? A ruota stanno giocando tutti, chi più chi meno. A volte dipende anche dall’assetto che metti in campo. Teramo? Dobbiamo assolutamente rifiatare adesso, giocheremo sabato e bisogna tornare a vincere anche tra le mura amiche. Un’eventuale vittoria ci consentirebbe di consolidare la nostra posizione. La classifica premia il lavoro fatto all’inizio, le aspettative erano quelle di disputare un buon campionato e ci siamo. E’ chiaro che il derby ha messo in discussione tante cose, lo accetto tranquillamente perchè so quanto ci teneva la città e, lasciatemelo dire, anch’io. Adesso dobbiamo portare avanti il campionato in modo deciso, a fine anno tireremo le somme”.

VIDEO: le parole di Raffaele

