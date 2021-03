DI PIAZZA: “Ci tengo ad esaltare il mister ed il gruppo. Mi sto preparando al meglio per i playoff, voglio vincere”

Ritorno al gol per Matteo Di Piazza. L’attaccante rilascia alcune dichiarazioni al termine della partita vinta sul campo del Bisceglie:

“Si volta pagina. Ci tengo ad esaltare l’allenatore che sta lavorando per raggiungere obiettivi importanti ma soprattutto il gruppo, che ci ha messo il cuore. Abbiamo archiviato una partita molto importante per la città, dobbiamo ragionare di gara in gara. Il mio gol? Comincio a stare bene fisicamente, questo mi aiuta. Inoltre per un attaccante è sempre importante segnare. Il primo tempo è stato un pò così contro un avversario in lotta per la salvezza e noi che venivamo da 5-6 gare senza vittoria. Bisceglie ha messo alla prova il gruppo, che ha risposto. L’arbitro mi ha annullato una bella rete? Io provo sempre a trovare il gol, se l’arbitro alza la bandierina m’innervosisco ma ho comunque segnato e questo mi rende felice. Personalmente mi sto preparando per essere al 100% ai playoff a cui tengo moltissimo. Venendo da sei mesi senza giocare sapevo che sarebbe stata dura per me, sto recuperando pian pianino la forma fisica. Mi vedete sorridere di più? Ascolto la canzone di un ragazzo che si chiama ‘Sorriso’, ogni giorno che ascolto questa canzone mi fa sorridere dandomi forza. E’ stata la cosa più bella abbracciare i compagni e ricevere il loro abbraccio. Vuol dire che il gruppo è sano. Obiettivo personale in termini di gol? Ho un solo obiettivo in testa, vincere quello che non ho vinto in precedenza con la maglia del Catania”.

VIDEO: le parole di Di Piazza

