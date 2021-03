REGINALDO – RUSSOTTO: tra i rossazzurri convocati, unici ad avere già segnato al Teramo

Nella lista dei rossazzurri convocati, Reginaldo e Andrea Russotto sono gli unici ad essere entrati in passato nel tabellino dei marcatori contro la formazione biancorossa abruzzese. Il brasiliano siglò una rete al Teramo nella passata stagione, vestendo la maglia della Reggina. Amaranto lanciatissimi, capaci d’imporsi sull’insidioso campo teramano con un perentorio 3-0. Reginaldo fu autore del primo gol dell’incontro, di testa, su assist di Rigoberto Rivas al 5′. Ci riproverà sabato indossando la casacca rossazzurra, se verrà chiamato in causa. Come lui, Russotto che proprio in questa stagione è andato a segno col Teramo quando militava tra le file della Cavese. Sua la rete del momentaneo vantaggio aquilotto al “Bonolis”, nel finale pareggiò i conti Cappa.

