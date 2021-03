CATANIA – TERAMO: probabili formazioni, chi sostituirà Silvestri in difesa?

Le probabili formazioni del match Catania-Teramo, anticipo della 30ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi allo stadio “Angelo Massimino” con inizio alle ore 12:30.

Peppe Raffaele non avrà a disposizione gli infortunati Silvestri, Golfo e Volpe, pertanto nel possibile 3-4-1-2 di partenza agirebbero Sales, Claiton e Tonucci a protezione della porta di Confente; Calapai, Dall’Oglio, Welbeck e Pinto occuperebbero l’asse mediana con Russotto collocato alle spalle di Sarao e Di Piazza. In alternativa, il tecnico rossazzurro schiererebbe i suoi con il 3-5-2 inserendo Maldonado davanti alla difesa. A quel punto, uno tra Sarao, Russotto e Di Piazza si accomoderebbe in panchina.

Massimo Paci non potrà disporre di sette elementi (out Valentini, Di Matteo, Soprano, Lasik, Minelli, Birligea e Cappa) e dovrebbe schierare il Teramo con il modulo 4-2-3-1. Davanti all’estremo difensore polacco Michal Lewandowski agirebbero Vitturini, Diakite, Trasciani e Tentardini; capitan Arrigoni e Santoro farebbero coppia in mediana con Ilari, Bombagi, Costa Ferreira alle spalle dell’unico riferimento offensivo Pinzauti.

Direzione di gara affidata al signor Francesco Luciani della sezione AIA di Roma 1, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti della sezione di Ozieri Andrea Niedda e Gianluca D’Elia e dal IV ufficiale Dario Madonia di Palermo. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 252 in modalità pay-per-view (costo 4,99 euro), online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

