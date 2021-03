SARAO: l’attaccante insegue il record personale di gol

Manuel Sarao spera tanto di arrivare in doppia cifra. Mister Francesco Baldini aveva spiegato, al termine della vittoriosa gara di domenica con l’Avellino, che lo vorrebbe più “gollifero”. Lo staff tecnico lavora anche in funzione di questo aspetto. Chissà che l’attaccante non possa beneficiare della cura Baldini, magari raggiungendo o – perchè no – superando l’attuale record personale di reti in Serie C che appartiene alla stagione 2018/19. Allora Sarao militava tra le file della Virtus Francavilla, con la quale mise a segno 11 reti, una delle quali proprio contro il Catania (l’1-0 del “Fanuzzi” di Brindisi risalente al 14 aprile 2019). Ci proverà nelle prossime partite. Attualmente la punta milanese è ferma a quota 8 gol in casacca rossazzurra e si è sbloccata dopo quasi un mese di digiuno, trasformando il rigore del definitivo 3-1 contro l’Avellino.

