SERIE C: 31/a giornata, ecco le partite in programma. Riposa il Palermo

Martedì e mercoledì, squadre del girone C di Serie C nuovamente sul rettangolo verde per disputare la 31/a giornata. Si apre con l’anticipo Vibonese-Monopoli. Mercoledì, invece, le prime formazioni a scendere in campo saranno Turris e Catania. Teramo-Ternana rappresenta il confronto più interessante: da una parte gli abruzzesi – euforici dopo la storica vittoria di Catania – sognano di dare continuità agli ultimi risultati, dall’altra la squadra umbra vuole chiudere al più presto il discorso primo posto. Turno di riposo per il Palermo.

16.03. 17:30 Vibonese Monopoli

17.03. 14:00 Turris – Catania

17.03. 15:00 Bari – Casertana

17.03. 15:00 Bisceglie – Paganese

17.03. 15:00 Virtus Francavilla – Foggia

17.03. 15:00 Viterbese – Juve Stabia

17.03. 17:30 Cavese – Catanzaro

17.03. 17:30 Teramo – Ternana

17.03. 20:30 Avellino – Potenza

