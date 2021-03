SITUAZIONE DISCIPLINARE: quattro giocatori del Catania in diffida

In vista di Catania-Avellino, non si registrano calciatori squalificati tra le file rossazzurre. Nessuna novità anche per quanto concerne la situazione legata al numero di diffidati. Settimana scorsa, dopo il ko interno col Teramo, era entrato in regime di diffida Nana Welbeck. Il centrocampista è andato ad aggiungersi ad Alessandro Albertini, Tommaso Silvestri e Andrea Zanchi. Tutti verranno squalificati alla prossima ammonizione, ma è bene sottolineare che gli ultimi due sono attualmente in fase di recupero dai rispettivi infortuni.

