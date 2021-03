SITUAZIONE DISCIPLINARE: rientra Pinto dalla squalifica

In vista di Catania-Teramo, rientra dalla squalifica il laterale sinistro Giovanni Pinto, fermato per una giornata dal Giudice Sportivo a seguito dell’ammonizione riportata nel derby e voglioso di riscatto dopo la negativa prestazione offerta. Domenica pomeriggio mister Raffaele ha adattato Albertini dall’inizio, sabato darà spazio a Pinto sulla corsia mancina essendo l’unico vero giocatore di ruolo in attesa del recupero di Andrea Zanchi. Lo stesso Albertini è in regime di diffida e, pertanto, verrà squalificato al prossimo cartellino giallo. Diffidati anche Tommaso Silvestri ed il già citato Zanchi (quest’ultimo dovrebbe tornare in gruppo prima di Silvestri, infortunatosi durante uno scontro di gioco a Bisceglie).

