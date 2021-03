TERAMO: numerose defezioni quando si avvicina la trasferta di Catania

Dopo le notizie parzialmente positive legate all’infermeria rossazzurra, sono giorni di valutazione a Teramo per le condizioni fisiche dei calciatori biancorossi. La squadra abruzzese, reduce dal pari casalingo con il Catanzaro, ha già ripreso gli allenamenti con tanti dubbi di formazione in vista di Catania. Rientrano dalla squalifica Bombagi e Piacentini, mentre Birligea e Cappa sosteranno terapie con graduale rientro in gruppo previsto entro dieci giorni. Si va verso il forfait anche per Di Matteo, Lasik, Minelli, Valentini e Soprano.

