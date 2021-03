Dopo una sessione in sala video, il Catania ha svolto oggi pomeriggio il secondo allenamento in vista della sfida alla Turris, sviluppando le esercitazioni tattiche predisposte da mister Raffaele. Già dal termine della seduta odierna, rossazzurri in ritiro pre-gara a Torre del Grifo. Domani mattina in programma la seduta di rifinitura, seguita dalle convocazioni e dalla partenza per la Campania.

