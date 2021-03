TORRE DEL GRIFO: immediata ripresa degli allenamenti in vista del derby

Il Catania ha svolto oggi pomeriggio, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida al Palermo: mercoledì, al “Massimino”, fischio d’inizio alle 20.30. Programmi differenziati per due gruppi: lavoro di scarico per i rossazzurri che hanno sommato il maggior numero di minuti di gioco in occasione delle ultime gare; esercitazioni di forza in palestra, seguite da partite a tema, per tutti gli altri atleti disponibili. Doppia ricorrenza: il compleanno del Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino (55 anni) e del portiere Antonio Santurro (29). Martedì, rifinitura pomeridiana.

