VERSO TURRIS – CATANIA: i rossazzurri ritrovano mister Caneo dopo il poker di qualche anno fa

Mercoledì pomeriggio per la seconda volta in carriera Bruno Caneo, attuale allenatore della Turris, affronterà il Catania. Il ricordo dell’ultimo confronto con una squadra guidata da Caneo sorride ai rossazzurri, vittoriosi l’1 dicembre 2019 allo stadio “Centro d’Italia-Manlio Scopigno” contro il Rieti. Successo per 4-1 in terra laziale, al cospetto di un avversario modesto. Gli attaccanti Davide Di Molfetta ed Emanuele Catania siglarono le uniche reti in campionato con la maglia del Catania: il primo autore di una doppietta, il secondo firmando la quarta realizzazione dell’incontro. Di Matteo Di Piazza il terzo centro. I padroni di casa resero meno amaro il boccone trovando la via del gol con Pasquale De Sarlo. Sedeva sulla panchina etnea Cristiano Lucarelli.

