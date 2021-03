ZANCHI: si avvia verso il recupero un’altra pedina importante

Il 20 febbraio scorso gli esami strumentali avevano evidenziato una lesione muscolare, prevedendo un mese di stop. Il ciclo di terapie è già stato concluso e Andrea Zanchi ha svolto i primi allenamenti individualizzati, anticipando leggermente i tempi. Buona notizia per mister Giuseppe Raffaele che, in un momento di emergenza per quanto concerne il reparto difensivo, sta per riavere a completa disposizione il duttile difensore.

Zanchi era stato acquistato la scorsa estate in primis per spingere sulla corsia laterale, tuttavia lo abbiamo visto spesso giostrare nel terzetto di difesa per esigenze specifiche della squadra e lui si è calato bene nella parte. Tenendo conto dell’assenza forzata di capitan Silvestri e del fatto che Giovanni Pinto è alla ricerca della condizione fisica migliore, Zanchi sarà un recupero molto utile per il Catania in vista del rush finale.

