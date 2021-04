2021 IN TRASFERTA: solo due vittorie su nove partite per il Catania

Quarta sconfitta esterna del 2021 per il Catania. Nel nuovo anno solare, ad oggi sono soltanto due i successi conseguiti dai rossazzurri in campionato, tre i risultati di parità, nove i punti incamerati per altrettante gare disputate. Dopo il ko di Caserta, gli etnei hanno risposto presente sul campo della Juve Stabia cogliendo un buon punto. Poi, Elefante crollato sotto i colpi della corazzata Ternana, doppio deludente pareggio consecutivo a Pagani e Vibo Valentia, netta vittoria in quel di Bisceglie e sorprendente caduta al cospetto della Turris che costò l’esonero di mister Giuseppe Raffaele. Prima del convincente 2-0 inflitto alla Cavese e della recente sconfitta al “Ceravolo”.

BILANCIO 2021 IN TRASFERTA

Vittorie: 2

Pareggi: 3

Sconfitte: 4

Gol fatti: 10

Gol subiti: 13

Differenza reti: -3

Casertana 3-2 Catania

Juve Stabia 1-1 Catania

Ternana 5-1 Catania

Paganese 0-0 Catania

Vibonese 1-1 Catania

Bisceglie 0-3 Catania

Turris 1-0 Catania

Cavese 0-2 Catania

Catanzaro 2-0 Catania

