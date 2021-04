BALDINI: ritorno alla sconfitta a distanza di 16 mesi

Era trascorso un anno e quattro mesi dall’ultima volta che una squadra allenata da Francesco Baldini riportasse una sconfitta. Non accadeva dal 16 dicembre 2019. Allora il tecnico di Massa sedeva sulla panchina del Trapani, sconfitto per 3-1 al “Provinciale” in Serie B. Ko con due gol di scarto, dunque, anche in quella occasione. Fu l’ultima partita da allenatore del Trapani per Baldini, che venne esonerato con un ruolino di marcia di 13 punti in 16 giornate. I tifosi granata non conservano un ricordo positivo di lui che, intanto, a Catania – al di là del 2-0 maturato contro il Catanzaro – ha avuto un impatto molto positivo.

