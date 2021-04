UNDER 17 SERIE C: parteciperà anche il Catania, non il Palermo

Riparte il campionato Under 17 di Serie C. Inizio fissato per il 25 aprile con gare di andata e ritorno. Il format del torneo si articolerà in 8 gironi (5 gruppi da 6 squadre e 3 gruppi da 5 squadre), al termine dei quali saranno previsti i quarti di finale, le semifinali e una finale nazionale. Vi parteciperà anche il Catania, ma la Sicilia perde la presenza del Palermo. I rossazzurri allenati da Orazio Russo faranno parte del raggruppamento 7 con Avellino, Cavese, Juve Stabia e Paganese.

Girone 1: Alessandria, Novara, Pro Vercelli, Lecco, Como

Girone 2: Pro Sesto, Renate, Carpi, Pergolettese, Modena, Piacenza

Girone 3: Sudtirol, Legnago Salus, Feralpisalò, Padova, Virtusvecomp Verona

Girone 4: Cesena, Ravenna, San Marino, Perugia, Imolese, Alma J. Fano

Girone 5: Carrarese, Grosseto, Pontedera, Pistoiese, Livorno, Lucchese

Girone 6: Arezzo, Fermana, Matelica, Sambenedettese, Gubbio, Ternana

Girone 7: Avellino, Cavese, Juve Stabia, Paganese, Catania

Girone 8: Bari, Bisceglie, Foggia, Monopoli, Potenza, Virtus Francavilla

Le date

Gironi a 5 squadre: 25 aprile, 2 maggio, 9 maggio, 16 maggio e 23 maggio (andata), 30 maggio, 6 giugno, 9 giugno, 13 giugno e 20 giugno (ritorno)

Gironi a 4 squadre: 2 maggio, 16 maggio e 23 maggio (andata), 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno (ritorno)

Fase Finale gara unica

Quarti di finale: 23 giugno

Semifinali: 26 giugno

Finale: 29 giugno

