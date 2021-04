NOTO (Pres. Catanzaro): “Ho sognato il gol di Baldassin al Catania. Con gli etnei mi ero proposto di giocare…”

Il presidente del Catanzaro Floriano Noto si gode il successo sul Catania, speranzoso che la sua squadra disputerà dei playoff da protagonista. Queste le parole del numero uno giallorosso a La Gazzetta dello Sport:

“Bisogna volare bassi perché finora non abbiamo fatto niente, però ai playoff ci andremo per essere protagonisti. Ho sognato un gol di Baldassin al Catania, non scherzo. L’ho detto a lui il giorno prima e non ci credeva, poi ha segnato e mi ha indicato dal campo. Nello spogliatoio mi ha detto di farlo più spesso. Dipendesse da me… Abbiamo battuto tutti quelli che stanno in alto. L’emozione più bella rimane il k.o. rifilato alla Ternana, gli unici a riuscirci contro quel carro armato, ma hanno tanto significato anche quelli dati al Bari e al Catania. Per affrontare gli etnei abbiamo fatto la conta dei presenti e nella rifinitura, per sdrammatizzare, mi ero proposto al tecnico: l’altezza per giocare in difesa ce l’ho”.

