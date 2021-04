CALABRO (all. Catanzaro): “Col Catania gara superba, non è stata la vittoria più difficile”

L’allenatore del Catanzaro Antonio Calabro, che ha dovuto saltare il match col Catania per squalifica, elogia la sua squadra per la vittoria conseguita domenica:

“Prima della partita contro il Catania eravamo consapevoli delle enormi difficoltà che il gruppo sta affrontando da tanti giorni, avevamo fatto i conti con le defezioni ma abbiamo badato a risolvere i problemi senza piangerci addosso. Questa è la cosa che mi ha entusiasmato di più in questo gruppo. Non è stata la nostra vittoria più difficile, perché abbiamo fatto la partita che potevamo fare, abbiamo tirato fuori il meglio dalle possibilità oggettive offerte della partita. Voglio evidenziare come questa squadra sia capace di mettere in campo tanto cuore, anima, grinta, ma il successo non viene fuori solo da questo. Come anche nelle precedenti vittorie il carattere è stato la base, ma i ragazzi sono stati perfetti, hanno mantenuto le consegne a livello tattico e tecnico, e hanno disputato una partita superba”.

