TORRE DEL GRIFO: svolto il primo allenamento in vista di Catania-Casertana

Nota stampa Calcio Catania

Il Catania ha svolto nel pomeriggio, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della gara con la Casertana in calendario domenica alle 17.30 al “Massimino”. Dopo i “torelli” e la cura del possesso palla, il gruppo si è dedicato al lavoro aerobico, concludendo poi con una sessione tattica riservata al gioco di posizioni e, per i rossazzurri che non hanno giocato domenica scorsa al “Ceravolo”, 30′ di gioco con la Primavera. La preparazione al prossimo incontro proseguirà da domani a venerdì con tre sedute mattutine e si concluderà sabato con la rifinitura, alle 17.00.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***