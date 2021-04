CATANIA 3-0 CASERTANA (Video): gli highlights della partita

Le azioni salienti del match, valevole per la 37/a giornata del girone C di Serie C, che il Catania ha vinto nettamente contro la Casertana allo stadio “Angelo Massimino”. Marcatori Calapai (10′), Reginaldo (35′) e Giosa (75′). Per i rossazzurri si è trattato del quinto successo in campionato nelle ultime sei partite disputate sotto la gestione Baldini.

Riportiamo di seguito il filmato di Eleven Sports contenente gli highlights dell’incontro:

