CATANIA SOCIAL – Martinez: “Grande vittoria. E’ per te, Tonucci. Auguri a Russotto, Calapai, Silvestri e Izco…”

“Grande vittoria, famiglia 🔴🔵 Questa è per te amico Denis Tonucci, ti aspettiamo presto🧤🎉 Auguri per le 100 presenze Andrea Russotto, Luca Calapai, Tommaso Silvestri e le 250 Mariano Izco 🙏”. Parole che portano la firma di Miguel Martinez. L’estremo difensore spagnolo celebra, sui social, il netto successo del Catania ai danni della Casertana dedicandolo allo sfortunato Tonucci, purtroppo alle prese con il Covid-19. Soddisfazione anche per quattro uomini-simbolo di questo Catania, i sopra citati Russotto, Calapai e Silvestri che hanno superato quota cento in rossazzurro (104 il primo, 106 il secondo, 103 il terzo), ma anche Izco salito a 256 gettoni di presenza.

