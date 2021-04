GOLFO: “Non facciamo calcoli. Il segreto è non sbagliare approccio”

L’attaccante del Catania Francesco Golfo, intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, guarda avanti con fiducia dopo il successo sulla Casertana:

“Vorrei andare fino in fondo a questo cammino che ci ha portato agli spareggi. Prima c’è la partita contro il Foggia che può e deve decidere tante cose. Ma non penseremo al quarto o quinto posto, tenteremo di vincere poi faremo i calcoli. Stiamo vivendo un momento favoloso e non solo per le cinque vittorie nelle ultime sei gare. Baldini ha cambiato le idee e la nostra testa. Domenica, nel match vinto contro la Casertana, io e Reginaldo abbiamo giocato larghi con Dall’Oglio trequartista. L’idea di gioco è occupare gli spazi creando situazioni pericolose. Non facciamo calcoli, sappiamo che qualunque avversario dovesse capitarci la sfida secca, di 90 minuti, bisognerà disputarla con impegno, passione, senza errori. Non sbagliare l’approccio è il segreto per andare avanti”.

