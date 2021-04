CLOSING: ennesimo rinvio ma non si può più attendere, rush finale anche fuori dal campo

Quasi uno sfogo, quello dell’avvocato Giovanni Ferraù nel commentare l’attesa snervante per la risposta definitiva dell’Agenzia delle Entrate. C’è ancora moderato ottimismo per il buon esito del closing, ma le firme tardano ad arrivare. Sarà così fino a quando l’Erario non risponderà affermativamente di fronte alla proposta di riduzione del debito di Sigi. Nel frattempo continua la richiesta d’integrazione di documenti, ma il tempo passa e bisogna fare più in fretta possibile per non vanificare tutto il lavoro portato avanti da eccellenti professionisti.

E Tacopina? Joe sta alla finestra, attende buone nuove dall’Erario e tornerà alle pendici dell’Etna sperando che questa lunghissima telenovela si concluda entro la prossima settimana. Ormai è chiaro che non si può più procrastinare. Una cosa è certa: le difficoltà ci sono perchè ballano tanti milioni di euro. Ora più che mai contano i fatti. Da un lato la squadra proverà a giocarsi fino in fondo le sue carte in ottica playoff, dall’altro la società lavora incessantemente affinchè si trovi una volta per tutte un punto d’incontro. Siamo giunti al rush finale non solo sul campo, ma anche fuori dal rettangolo verde.

