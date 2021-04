VOLPE: l’attaccante è rientrato a Torre del Grifo

Da giovedì Michele Volpe è rientrato a Torre del Grifo. Dopo essersi curato fuori sede, l’attaccante che il Catania ha prelevato in prestito dal Frosinone ha fatto ritorno alla base. Non è ancora da considerarsi pienamente ristabilito dai problemi fisici ma, se non ci saranno complicazioni, sarà pronto poco prima della chiusura del campionato o in tempo per la disputa dei playoff. Ancora zero presenze in rossazzurro per lui, ma chissà che gli spareggi promozione non rappresentino l’occasione giusta per dimostrare il suo valore.

