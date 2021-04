DI GENNARO (Catanzaro): “Catania buona squadra, puntiamo al terzo posto”

Il portiere del Catanzaro Raffaele Di Gennaro in vista del big match col Catania, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

“Il Catania è una buona squadra come tutte le altre che affronteremo in questo finale di stagione, però non facciamo tabelle. Dobbiamo continuare a guardare in alto, al 3° posto, siamo in forma pur non essendo al completo. Anzi, proveremo a vincere anche per i compagni ora out. Queste difficoltà ci hanno unito ancora di più”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***