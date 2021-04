SERIE C: la Casertana vince a Monopoli, come cambia la classifica

Casertana corsara allo stadio “Veneziani”, in occasione della gara valevole per il recupero della 33/a giornata del girone C di Serie C. Sconfitto di misura il Monopoli per effetto del gol siglato da Cuppone al minuto 33 del primo tempo. Risultato importante che consente ai falchetti di mantenere il decimo posto portandosi a +4 dallo stesso Monopoli.

La classifica aggiornata:

Ternana 87 Avellino 66 Bari 59 Catanzaro 58 Catania 55 Juve Stabia 52 Foggia 47 Palermo 46 Teramo 45

Casertana 44 Monopoli 40 Viterbese 39 Virtus Francavilla 37

Potenza 35 Turris 35 Vibonese 32 Paganese 27 Bisceglie 27 Cavese 19

