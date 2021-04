EX ROSSAZZURRI – Gomez: “Ho scelto Siviglia anche perchè mi ricorda Catania…”

L’ex rossazzurro Alejandro Gomez commenta la decisione di lasciare l’Italia per sposare il progetto Siviglia, ai microfoni di Sky:

“Il mio desiderio era continuare a giocare ad alti livelli, avevo offerte da MLS e Arabia ma non mi interessavano, volevo continuare a giocare in un campionato competitivo anche per restare in Nazionale. Quando il Siviglia si è fatto avanti ho detto subito al mio agente di provare a chiudere. A Linda, mia moglie, ho detto che Siviglia per città e stile di vita mi ricorda un po’ i tempi di Catania. Si trova nel sud della Spagna, contesto molto simile al sud Italia. E poi Siviglia ha una grande tradizione di giocatori argentini, vestire la maglia che ha indossato Diego è qualcosa che mi tocca. L’Italia, comunque, è la mia seconda casa, la mia Argentina. Non so cosa succederà da qui a 3-4 anni ma credo che sì, tornerò in Italia”.

