FOGGIA: positività al Covid, rientro parziale in gruppo per Del Prete

Il Calcio Foggia 1920 comunica che, dai tamponi antigenici effettuati stamane nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un elemento del gruppo squadra che, in accordo con le Autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, sotto la supervisione dello staff medico rossonero. Il tesserato risultato positivo è stato successivamente sottoposto al tampone molecolare, il cui esito è atteso per la giornata di domani.

Nel frattempo prosegue la marcia di avvicinamento dei satanelli di Marco Marchionni al test di domenica sera col Catania, ultima gara di campionato della stagione regolare. Attivazione tecnica con circuito coordinativo e gruppo diviso in due: esercitazioni sulle conclusioni a rete con gli attaccanti, fase difensiva e nozioni tattiche per difensori e centrocampisti. A seguire, partitella a tema a ranghi misti corredata da un lavoro specifico sulla fase offensiva. Rientrato a pieno regime in squadra Stefano Salvi mentre è “parziale” il ritorno in gruppo per l’ex rossazzurro Lorenzo Del Prete, che ha svolto soltanto la prima parte di allenamento con i suoi compagni, per poi proseguire col suo protocollo di lavoro personalizzato; rientro in gruppo anche per Savino Pompa, impegnato in una prima parte personalizzata di lavoro, seguita dalla partitella a tema. Terapie specifiche e lavoro a parte per Said.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***