Sono stati designati gli arbitri per la 38/a giornata di Serie C. La partita Foggia-Catania, in programma domenica alle 20:30 e valevole per il girone C, sarà diretta da Mario Davide Arace (Lugo di Romagna). Assistenti Stefano Camilli (Foligno) e Ivano Agostino (Cinisello Balsamo). Quarto ufficiale Alberto Ruben Arena (Torre del Greco). Il sig. Arace dirigerà per la prima volta un confronto delle due squadre.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***