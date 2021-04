GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Quest’anno tutto è possibile ai playoff, condizione atletica determinante”

I playoff sono ormai alle porte. Manca una sola giornata al termine del campionato e Francesco Ghirelli, numero uno della Lega Pro, sottolinea l’imprevedibilità degli spareggi promozione. Quest’anno più che mai.

“Il nostro è un campionato complicato e mi rendo conto che non è facile salire di categoria con la sola promozione per ogni girone, più il quarto pass che viene assegnato attraverso i playoff – dichiara a La Repubblica – Ne sanno qualcosa squadre come Lecce, Benevento e tante altre che a fronte di ripetuti investimenti importanti hanno impiegato anni per tornare in serie B. Se vogliamo, questa incertezza nei verdetti rende anche più intriganti i campionati. Il calcio ha tante variabili. La C non è facile: questo è un torneo nel quale devi calare completamente anima e corpo. Non ti regala niente nessuno e soprattutto gli avversari non ti regalano nulla”.

“Quest’anno i playoff saranno più lotteria del solito. Di solito sono lo specchio della stagione e quindi promuovono una delle squadre meglio classificate in campionato. Ma questa è stata una stagione particolarissima, con tanti turni infrasettimanali e quindi con un dispendio di energia fisiche e mentali al di sopra della media. Se si aggiunge che si stanno alzando le temperature, a mio avviso gli esiti saranno condizionati dalla condizione atletica più che dalla griglia di partenza. Tutto è possibile, insomma, come quell’anno che vinse il Cosenza partendo da dietro”.

