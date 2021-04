GIOVANILI CATANIA – Panarello: “E’ il mio ottavo anno qui, sogno il debutto in prima squadra”

Angelo Panarello, difensore classe 2003, si è distinto tra i migliori in campo in occasione della gara disputata e vinta dalla Primavera rossazzurra contro il Bisceglie. Queste le sue dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale del Calcio Catania:

“Non siamo entrati al massimo, ci aspettavamo un modulo differente da parte degli avversari ma seguendo il mister avevamo preparato più soluzioni e così ci siamo sistemati presto, sul piano tattico, iniziando a creare opportunità per andare a segno. In difesa, per vie centrali, siamo riusciti a vincere molti duelli perché loro tenevano bene la palla ma non erano rapidissimi. Credo sia stata una vittoria meritata”.

“Le mie ambizioni per questa stagione? Crescere, anzitutto, e poi conquistare il primo posto nel girone. Sotto il primo aspetto, ho già vissuto l’atmosfera della prima squadra, sia nel pre-campionato (Panarello andò in panchina in occasione della gara con il Notaresco in Coppa Italia, ndr) sia con mister Baldini in panchina, e ogni volta che mi chiamano a svolgere una seduta d’allenamento con i “grandi” provo ad apprendere qualcosa di nuovo, a “rubare” un segreto, per avvicinarmi al sogno del debutto. Questo è il mio ottavo anno al Catania, quando sono arrivato non avevo ancora 10 anni e ad agosto diventerò maggiorenne. Inizialmente con mister Gentile agivo da centrocampista, poi con mister La Causa ho giocato da terzino e infine da centrale”.

