DA PANNITTERI A SCARSELLA: gli ex rossazzurri in gol nella 35/a giornata di Serie C

In occasione delle partite disputate nel 35/o turno di campionato in Serie C, quattro ex calciatori del Catania sono entrati nel tabellino dei marcatori.

Nel girone A il catanese Orazio Pannitteri rende meno amara la sconfitta della Vis Pesaro sul campo dell’Arezzo, squadra in cui milita Andrea Di Grazia. Pannitteri, al 90′, fissa il 4-2 finale: seconda rete in biancorosso per lui.

Passando al gruppo B, la Feralpisalò vince nettamente in trasferta contro la Fermana. Padroni di casa in vantaggio con il centrocampista Kingsley Boateng, al suo sesto centro stagionale. Poi gli ospiti dilagano con il risultato di 1-4 che vede tra i protagonisti il solito Fabio Scarsella, autore del gol stagionale numero 13. Scendendo nel raggruppamento C, nella cinquina della Viterbese ai danni della Casertana (5-2) si mette in evidenza il gigante difensivo Moise Mbende, andato a segno per la quarta volta in questo campionato.

