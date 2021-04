PAROLA AI TIFOSI: “Il Catania ha cambiato mentalità e approccio, ma… piedi per terra”

In attesa del closing, si respira un clima positivo in città per via dei progressi evidenziati dalla squadra in campo. Selezionando alcuni dei commenti più significativi dei tifosi sui canali social ufficiali, è facilmente percepibile come il Catania abbia cambiato mentalità e approccio. C’è chi sottolinea che “adesso si incomincia a vedere una squadra che gioca in veloce verticalizzazione con palla a terra e possesso palla. Non si regalano più primi tempi agli avversari e sino al fischio finale non si risparmiano un colpo”.

Molti tifosi rivolgono un plauso a Baldini che “in poco tempo ha saputo plasmare una squadra che aveva perso fiducia, autostima, e che regnava nella totale confusione. La forza di questa squadra e’ il gruppo, compatto, omogeneo nelle loro dinamiche di spogliatoio”. Si nota un Catania diverso rispetto alla precedente gestione. Con “trame di gioco, ampiezza di campo, pressing e mentalità offensiva fino al fischio finale”. E Baldini, in questo senso, ha dato un’anima al gruppo e grande affiatamento. Più di qualche tifoso evidenzia in particolare il lavoro sulla testa dei giocatori e, sul piano tattico, apprezza la bontà delle prestazioni offerte da Maldonado e la “gestione degli attaccanti che si stanno esprimendo tutti su ottimi livelli”.

Gli elogi sono molteplici, ma c’è anche chi preferisce stare con i piedi per terra menzionando alcuni aspetti che non hanno convinto nella vittoriosa gara di domenica contro il Potenza. “Pur avendo vinto quattro su quattro, ho visto con terrore andare subito sotto la squadra, come in passato – commenta qualcuno – Questo se avviene con il Potenza è una cosa, ma con una squadra di primo livello può compromettere la partita”. Altri fanno notare che i rossazzurri avrebbero potuto evitare di subire qualche insidioso contropiede, invitando il reparto arretrato a prestare una maggiore attenzione. Catanzaro, in questo senso, può essere un banco di prova molto utile per testare ulteriormente le ambizioni del Catania di Baldini.

