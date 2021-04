VERSO CATANZARO – CATANIA: quando i rossazzurri vinsero per Carmelo e Fabio nel 2006

Per i tifosi è ancora vivo il ricordo della partita disputata presso lo stadio “Via del Mare” il 21 maggio 2006. Una data particolare per il popolo rossazzurro che, sul campo neutro di Lecce, vide il Catania piegare il Catanzaro ma con la tristezza nel cuore per la tragica scomparsa di due sostenitori etnei: Carmelo Ligreci e Fabio Seminara. Quel giorno erano partiti in quasi diecimila alla volta del Salento sobbarcandosi tanti chilometri con la speranza di festeggiare il ritorno in Serie A.

Purtroppo però l’auto che avrebbe condotto Carmelo e Fabio verso la Puglia si schiantò contro un albero a Roseto Capo Spulico. Non si conobbero le vere cause dell’incidente, tante le ipotesi formulate. Di certo per entrambi l’impatto si rivelò devastante, causandone la morte immediata. Il Catania vinse 3-1 quella partita con reti etnee di Mascara (doppietta) e Caserta. Inutile ai fini del risultato, per il Catanzaro, il gol di Mattioli.

