PRESENZE: quattro rossazzurri sopra quota 100

In questa stagione la rosa è stata profondamente rinnovata, ma qualcuno veste ancora la maglia del Catania, oppure è tornato in Sicilia per indossare nuovamente la casacca rossazzurra. Mariano Izco, come più volte riportato, vanta il maggior numero di presenze. A Bisceglie aveva raggiunto il traguardo delle 250 apparizioni, mister Francesco Baldini ha continuato ad impiegarlo sul rettangolo verde e, adesso, si trova a quota 254 gettoni. Alle spalle del centrocampista argentino, tra gli attuali rossazzurri con il maggior numero di presenze spicca al secondo posto Luca Calapai (103) davanti ad Andrea Russotto (102) e Tommaso Silvestri (101).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***