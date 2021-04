PRIMAVERA – Marchese: “Contento del carattere e del gioco espresso, poco da rimproverare alla squadra”

Mister Giovanni Marchese esprime rammarico per la sconfitta casalinga della Primavera del Catania contro la Virtus Francavilla ma evidenzia gli aspetti positivi legati alla prestazione, attraverso il sito ufficiale rossazzurro:

“Sono davvero contento del carattere e soprattutto del gioco che abbiamo messo in mostra, la squadra più esperta sembrava la nostra per la ricerca della manovra, spesso loro ricorrevano ai lanci lunghi. Dispiace per la sconfitta, chiaramente, ma al di là dalle nostre incertezze in occasione delle reti della Virtus Francavilla ho poco da rimproverare, ai miei ragazzi”.

