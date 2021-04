SERIE C: sorride Caffo, Avellino ko a Vibo Valentia

Tre punti molto importanti in chiave salvezza per la Vibonese del presidente Caffo, catanese doc. Nell’anticipo della 36/a giornata del girone C di Serie C, i rossoblu calabresi riescono ad avere la meglio sul quotato Avellino allo stadio “Luigi Razza”. 2-0 il risultato finale, reti siglate da Pugliese (19′) e Tumbarello (96′). Gli irpini, secondi in classifica alle spalle della corazzata Ternana già promossa in B, perdono la terza gara nel giro di un mese mentre la Vibonese spera nella salvezza diretta.

